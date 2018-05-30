Давид де Хеа: "Надеюсь, мы сделаем Испанию счастливой"

Вратарь сборной Испании Давид де Хеа считает особенными игры за национальную команду.

– Возможность надеть футболку сборной Испании на чемпионате мира – это нечто особенное, – цитирует Manchester Evening News 27-летнего испанца. – Это невероятно, я с нетерпением жду начала турнира. Надеюсь, мы сможем сделать счастливой всю нашу страну.

На чемпионате мира сборная Испании сыграет в группе B с Португалией, Ираном и Марокко. В текущем сезоне де Хеа провел 6 матчей в составе сборной и пропустил 5 мячей.

Когда пройдет чемпионат мира по футболу