Давид де Хеа: "Надеюсь, мы сделаем Испанию счастливой"

Вратарь сборной Испании Давид де Хеа считает особенными игры за национальную команду.
– Возможность надеть футболку сборной Испании на чемпионате мира – это нечто особенное, – цитирует Manchester Evening News 27-летнего испанца. – Это невероятно, я с нетерпением жду начала турнира. Надеюсь, мы сможем сделать счастливой всю нашу страну.
На чемпионате мира сборная Испании сыграет в группе B с Португалией, Ираном и Марокко. В текущем сезоне де Хеа провел 6 матчей в составе сборной и пропустил 5 мячей.
- Сборная Португалии (футбол)
- Сборная Испании (Футбол)
- Сборная Ирана (футбол)
- Сборная Марокко
- Давид Де Хеа