08:45 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Давид Де Хеа: "Криштиану Роналду все хорошо изучили"


Вратарь сборной Испании  Давид Де Хеа доволен тем, что уже в первом матче чемпионата мира его команда сыграет с Португалией. По его словам, удобно начинать турнир с сильного соперника.

– Всегда полезно начинать быстро и мощно, – цитирует Marca Де Хеа. – Первая игра всегда важна, особенно против сильного соперника. Мы должны показать свой оптимальный футбол.

Роналду все изучили хорошо. Он всем известен. Это один из лучших в мире игроков. Рядом с ним отличная команда, чемпионы Европы. К чемпионату мира они подходят в форме, так что будет нелегко.

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