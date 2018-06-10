Даудов объяснил Салаху, что значит "Ахмат" – сила! Видео

Глава Чечни Рамзан Кадыров и председатель парламента республики, президент "Ахмата" Магомед Даудов сфотографировались с нападающим сборной Египта и "Ливерпуля" Мохамедом Салахом. Даудов громко крикнул "Ахмат" – сила!", после чего попытался объяснить Салаху, что значат его слова, показывая на эмблему ФК "Ахмат" на своей толстовке. Форвард попытался повторить два этих слова.

Египетская сборная выбрала Грозный в качестве своей базы на время чемпионата мира. В воскресенье команда провела открытую тренировку на стадионе "Ахмат Арена". Салах не принял в ней участия, так как восстанавливается от травмы плеча, однако появился в чаше стадиона в сопровождении Кадырова. Болельщики встретили форварда бурными овациями.

Египет является соперниками сборной России в групповом турнире чемпионата мира. Матч между командами состоится 19 июня в Санкт-Петербурге. Также сборная Египта сыграет с Уругваем (15 июня, Екатеринбург) и командой Саудовской Аравии (25 июня, Волгоград). (Михаил ГОНЧАРОВ)

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