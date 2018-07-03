15:41 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Датчанину, не забившему на ЧМ пенальти в ворота хорватов, угрожают расправой

Николай ЙЕРГЕНСЕН. Фото REUTERS
Николай ЙЕРГЕНСЕН. Фото REUTERS

Нападающий сборной Дании Николай Йергенсен стал получать угрозы после матча 1/8 финала ЧМ-2018 с Хорватией, который датчане проиграли в серии послематчевых пенальти. Йергенсен не смог реализовать свою попытку в серии, после чего ему стали угрожать расправой особо разъяренные фанаты.

– Стоп! Наше общество никогда не должно принимать угрозы – ни в адрес политиков, ни в адрес звезд, ни в адрес кого-либо еще, – говорится в сообщении в Твиттере Федерации футбола Дании. – Это совершенно неприемлемо. Мы передаем жалобу в полицию, чтобы положить конец этому безумию.

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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