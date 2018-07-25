Дарья Касаткина: "После вылета сборной Аргентины с ЧМ-2018 я плакала. Это был кошмар"

Российская теннисистка Дарья Касаткина в интервью "СЭ" отметила, что переживала за сборную Аргентины на чемпионате мира-2018. По словам спортсменки, после поражения команды от Франции (3:4) в 1/8 финала она даже заплакала.

– Недавно в России завершился чемпионат мира по футболу. Сильно расстроились, когда Аргентина проиграла?

– Я плакала. Это был кошмар. У меня есть майка с фамилией Месси, я очень расстроилась, когда они проиграли французам, тем более, что они вели 2:1. Победа была близко, но в то же время очень далеко.

– Когда Россия проиграла Хорватии, расстроились сильнее?

– Тоже очень расстроилась, но, с другой стороны, была гордость за страну. Жаль, что меня в этот момент не было в Москве, я хотела вкусить эту атмосферу.

– Какой вид спорта более непредсказуем: футбол или теннис?

– Думаю, все-таки теннис, потому что у нас одно очко может перевернуть весь ход матча. В футболе, если ты ведешь 1:0, то при правильной тактике можно удержать счет, а в теннисе счет удержать нельзя. Сколько раз на турнирах "Большого шлема" со счета 0:2 по сетам отыгрывались и побеждали. (Михаил ПОТАПОВ)

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