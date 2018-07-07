Дарио Срна: "Игроки сборной России уже национальные герои. Это авторитетная команда, которую стоит уважать"

Защитник "Кальяри" и бывший игрок сборной Хорватии Дарио Срна заявил, что игроки национальной команды России уже стали героями в стране и их стоит опасаться. Сегодня в Сочи Россия и Хорватия сыграют в матче 1/4 финала чемпионата мира.

Напомним, в 1/8 финала хорваты переиграли Данию (1:1, по пен. 3:2), а россияне - Испанию (1:1, по пен. 4:3)

- Думаю, играть с Россией будет немного сложнее, чем с Данией, так как русские являются хозяевами турнира, - цитирует 24sata Срна. - Но если бы мы играли в 1/4 финала чемпионата мира в Загребе при переполненных трибунах, то ощутили бы огромное давление. Думаю, оно могло бы нас сломить. Но русские уже являются национальными героями. Они играли перед полным стадионом и выбили с турнира Испанию, поэтому я считаю, что Россия - авторитетная команда, которую следует уважать. Но если смотреть на индивидуальное мастерство игроков, Хорватия превосходит Россию на 90 процентов.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)