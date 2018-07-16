Дарио Срна: "Хорватия - маленькая страна, которая совершила чудо"

Бывший защитник сборной Хорватии Дарио Срна после финала чемпионата мира-2018 отметил, что его команда совершила настоящее чудо. "Шашечные" в решающем матче уступили Франции (2:4), показав лучший результат в своей истории.

- Обидно за результат, но для нас сам факт участия в финале уже грандиозный праздник, ребята сделали большое дело, – приводят "Известия" слова Срны. – Хорватия – это маленькая страна, которая совершила чудо. За последние 15 лет у нас было много тяжелых моментов, но в этом году все сложилось в нашу пользу. Сборная заслужила этот успех. Я всегда был частью этой большой семьи и остаюсь ею, поэтому я и приехал в Москву, чтобы лично поддержать ребят.