04:30 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Дарио Срна: "Хорватия - маленькая страна, которая совершила чудо"


Бывший защитник сборной Хорватии Дарио Срна после финала чемпионата мира-2018 отметил, что его команда совершила настоящее чудо. "Шашечные" в решающем матче уступили Франции (2:4), показав лучший результат в своей истории.

- Обидно за результат, но для нас сам факт участия в финале уже грандиозный праздник, ребята сделали большое дело, – приводят "Известия" слова Срны. – Хорватия – это маленькая страна, которая совершила чудо. За последние 15 лет у нас было много тяжелых моментов, но в этом году все сложилось в нашу пользу. Сборная заслужила этот успех. Я всегда был частью этой большой семьи и остаюсь ею, поэтому я и приехал в Москву, чтобы лично поддержать ребят.

Франция - Хорватия

 

Дополнительная информация

https://iz.ru/767151/aleksei-fomin-sevastian-terletckii-aleksei-zabrodin-egor-sozaev-gurev/my-poniali-chto-u-nas-est-futbol

К комментариям
0
Материалы сюжета: ЧМ-2018. Финал Франция - Хорватия
Материалы других СМИ