Дарио Срна: "Хорватия индивидуально на 90 процентов сильнее России"

Экс-капитан сборной Хорватии Дарио Срна уверен, что хорваты имеют все шансы обыграть Россию в 1/4 финала ЧМ-2018. По его словам, хорватская команда сильнее российской по всем параметрам.

– У нас была сложная группа, но я верил в команду, которая способна на многое при должном везении, – цитирует 24sata Срну. – Мы провели фантастически три матча в группе. Это была реабилитация за предыдущие годы.

Я жду сложной игры с Россией, потому что с хозяевами всегда тяжело. Но они показали свои недостатки в матче с Уругваем. А мы отчасти показали свои в игре с Данией. Но Хорватия лучше на каждой позиции. Думаю, что нам будет немного сложнее, чем с Данией. Если бы мы играли четвертьфинал в Загребе, было бы очень тяжело из-за давления. Но сборная России уже стала героической для своей страны. Они играли перед полным стадионом и выбили Испанию. Поэтому россиян нужно уважать. Если же оценивать индивидуально игроков, то Хорватия на 90 процентов лучше.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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