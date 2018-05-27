Данни: "Мануэл Фернандеш заслужил сыграть на ЧМ-2018"

Бывший капитан "Динамо" и "Зенита", хавбек "Славии" Данни поддержал решение главного тренера сборной Португалии Фернанду Сантуша включить в состав на чемпионат мира-2018 полузащитника "Локомотива" Мануэла Фернандеша.

– Мануэл Фернандеш – в сборной. Для многих в Португалии именно его вызов стал сюрпризом. Что скажете?

– Фернандеш заслужил сыграть на чемпионате мира, так как провел сильный сезон в "Локомотиве". Если не приглашать его сейчас, то когда? Ману и правда заслуживает места в составе. Тем более, он прекрасно знаком со страной, где пройдет ЧМ, с полями, на которых предстоит сыграть. Это важно. И главное, Ману помог "Локо" стать чемпионом.

– Эдер пригодился бы этой сборной? Он же как талисман – забивает самые важные голы.

– Конечно, Эдер был важен для Португалии на Евро-2016, да и за "Локо" забил очень важный мяч. Но у тренерского штаба большой выбор. Вероятно, Фернанду Сантуш посчитал, что другие готовы лучше. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

Полностью интервью Данни – скоро в "СЭ" //

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