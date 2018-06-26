Дания сыграла вничью с Франций и вышла в плей-офф ЧМ-2018

Сборная Дании сыграла вничью с Францией (0:0) в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира и вышла в плей-офф турнира.

Встреча прошла при аншлаге на московском стадионе "Лужники". Французы гарантировали участие в плей-офф еще в предыдущем туре.



Франция набрала 7 очков и выиграла группу С. Дания стала второй, набрав 5 очков.



Французы сыграют в 1/8 финала с командой, которая займет второе место в группе D. Матч пройдет 30 июня на стадионе "Казань Арена", начало - в 17.00 по московскому времени.

Датчане встретятся с победителем группы D. Игра состоится 1 июля на стадионе "Нижний Новгород", начало - в 21.00 по московскому времени.

Чемпионат мира - 2018



Группа C



Дания - Франция - 0:0



Дания: Шмайхель, Дальсгор, Кьер, Кристенсен, Стрюгер Ларсен, Дилэйни (Лерагер, 90+2), М.Йергенсен, Эриксен, Систо (Фишер, 60), Корнелиус (Дольберг, 75), Брэйтуэйт.



Франция: Манданда, Сидибе, Варан, Кимпембе, Эрнандез (Менди, 50), Дембеле (Мбаппе, 78), Канте, Н`Зонзи, Гризманн (Фекир, 68), Лемар, Жиру.



Предупреждение: М.Йергенсен, 45+3.



Судьи: Риччи. Ван Гассе, Де Карвалью (все Бразилия).



ВАР: Вильяно (Аргентина). Сампайю (Бразилия), Астроса (Чили), Лопеш Мартинш (Португалия).



26 июня. Москва. Стадион "Лужники". 78011 зрителей.

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