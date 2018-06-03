Дания огласила заявку на ЧМ-2018. Бендтнер не едет в Россию

Сборная Дании огласила окончательную заявку на чемпионат мира-2018. Наибольшее представительство получили английские клубы - сразу семь датчан представляют чемпионат Англии. Из национального чемпионата на ЧМ-2018 едут только три футболиста. В окончательный состав не вошел бывший форвард "Арсенала" Никлас Бендтнер, получивший травму.

Вратари: Каспер Шмайхель ("Лестер", Англия), Фредерик Реннов ("Бреннбю"), Йонас Лессль ("Хаддерсфилд", Англия).

Защитники: Симон Кьер ("Севилья", Испания), Хенрик Далсгор ("Брентфорд", Англия), Матиас Йергенсен ("Хаддерсфилд", Англия), Андреас Кристенсен ("Челси", Англия), Йенс Ларсен ("Удинезе", Италия), Янник Вестергор ("Боруссия" М, Германия), Йонас Кнудсен ("Ипсвич", Англия).

Полузащитники: Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм", Англия), Томас Делэйни ("Вердер", Германия), Вильям Квист ("Копенгаген"), Лассе Шене ("Аякс", Голландия), Лукас Лерагер ("Бордо", Франция), Микаэль Крун-Дели ("Депортиво", Испания).

Нападающие: Николай Йергенсен ("Фейеноорд", Голландия), Андреас Корнелиус ("Аталанта", Италия), Пионе Систо ("Сельта", Испания), Виктор Фишер ("Копенгаген"), Юссуф Поульсен ("Лейпциг", Германия), Мартин Брейтуэйт ("Бордо", Франция), Каспер Дольберг ("Аякс", Голландия).

Сборная Дании на ЧМ-2018 сыграет в группе с Перу (16 июня, Саранск), Австралией (21 июня, Самара) и Францией (26 июня, Москва, "Лужники").

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