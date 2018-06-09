Дания обыграла Мексику в товарищеском матче

Сборная Дании обыграла Мексику в товарищеском матче - 2:0. Игра стала последней для команд перед стартом чемпионата мира-2018.

Товарищеский матч

Дания - Мексика - 2:0 (0:0)

Голы: Поульсен, 71 (1:0). Эриксен, 74 (2:0).

Дания: Шмайхель, Кьер, Кристенсен, Дальсгор, Стрюгер Ларсен, Квист (Шене, 62), Делэйни (Лерагер, 62), Эриксен (Крун-Дели, 90), Йергенсен (Брейтуэйт, 46), Поульсен (Фишер, 82), Систо (Дольберг, 46).

Мексика: Очоа, Морено (Маркес, 46), Айяла, Эррера (Альварес, 46), Сальседо, Дж.дос Сантос (Лосано, 57), Гуардадо (Фабиан, 46), Х.дос Сантос (Лаюн, 60), Х.М.Корона, Гальярдо, Перальта (Эрнандес, 60).

Предупреждение: Лаюн, 70.

Судья: Стеен (Норвегия).

9 июня. Бреннбю. Стадион "Brondby".

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