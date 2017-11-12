Дания и Ирландия не забили голов в стыковом матче отбора ЧМ-2018

Сборные Дании и Ирландии сыграли вничью в первом стыковом матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 - 0:0. Судьба путевки в финальную часть решится в ответном поединке, который состоится 14 ноября в Дублине.
Отметим, на данный момент известны 26 участников турнира. Ранее на ЧМ-2018 попали: Россия (хозяйка), Англия, Бельгия, Бразилия, Германия, Иран, Испания, Корея, Мексика, Саудовская Аравия, Япония, Нигерия, Коста-Рика, Польша, Египет, Исландия, Сербия, Португалия, Франция, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Панама, Сенегал, Марокко и Тунис.
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Европа
Стыковые матчи
1-й матч
Дания - Ирландия - 0:0
Дания: Шмайхель, Анкерсен, Бьелланн, Кьер, Стрюгер Ларсен, Делэйни, Квист, Эриксен, Корнелиус (Поульсен, 64), Йергенсен, Систо (Бендтнер, 72).
Ирландия: Рэндолф, Кристи, Даффи, Кларк, Уорд, О`Дауда, Хендрик (Хурихэйн, 90+3), Артер (Уилан, 88), Брэйди, Макклин, Мерфи (Ш.Лонг, 74).
Судья: Мажич (Сербия).
11 ноября. Копенгаген. Стадион "Parken Stadium".
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