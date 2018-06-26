Дания – Франция: прямая трансляция, видео

Сегодня, во вторник, национальная команда Франции проведет заключительный матч группового турнира чемпионата мира-2018. Финалисты чемпионата Европы-2016 сыграют с Данией. Трехцветные уже гарантировали себе место в плей-офф, скандинавы тоже практически в 1/8 финала.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Дания – Франция. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Дания – Франция.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать видеостудия "Спорт-Экспресса" – в ней будут уникальные гости, прямые включения из городов, принимающих чемпионат мира. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира. Подключайтесь – будет интересно!