Дания - Франция: прогноз букмекеров

Во вторник, 26 июня, в Москве пройдет матч заключительного тура группового турнира чемпионата мира по футболу-2018. Сборные Дании и Франции сыграют на стадионе "Лужники". Начало встречи – 17.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы Дании на победу с коэффициентом 4,69, на ничью – 2,65, а успех Франции – 2,25.

Знаешь, кто победит? Коэффициенты Winline – здесь.

Дания – Франция: чемпионат мира по футболу, 26 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)

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