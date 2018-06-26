Дания - Франция: Ллорис и Мбаппе остались в запасе

Стали известны стартовые составы сборных Дании и Франции на матч 3-го тура группового турнира ЧМ-2018. Напомним, французы обеспечили себе выход в плей-офф, набрав шесть очков. У датчан четыре очка в активе.

Дания: Шмайхель, Кьер, Кристенсен, М. Йергенсен, Дальсгор, Стригер, Дилэйни, Эриксен, Брэйтуэйт, Корнелиус, Систо.

Франция: Манданда, Кимпембе, Варан, Сидибе, Эрнандез, Канте, Нзонзи, Гризманн, Лемар, Жиру, Дембеле.

Дания – Франция: чемпионат мира по футболу, 26 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)

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