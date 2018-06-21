Дания - Австралия: за что назначен пенальти в ворота Шмайхеля?

На 37-й минуте матча чемпионата мира Дания - Австралия арбитр Антонио Матеу Лаос назначил пенальти в ворота датчан, посмотрев видеозапись момента, случившегося минутой ранее.

В том эпизоде 20-й номер датской сборной Юссуф Поульсен, по мнению судьи, сыграл рукой, остановив мяч, летевший в сторону ворот после удара Мэттью Леки. Согласно современной трактовке правил, такие действия, несмотря на небольшое расстояние между игроками, действительно считаются нарушением правил и караются 11-метровым ударом и желтой карточкой. Так что, Матеу Лаос принял верное решение. (Александр БОБРОВ)

37-я минута матча Дания-Австралия.

37-я минута матча Дания-Австралия.

37-я минута матча Дания-Австралия.

37-я минута матча Дания-Австралия.

37-я минута матча Дания-Австралия.

37-я минута матча Дания-Австралия.

37-я минута матча Дания-Австралия.

37-я минута матча Дания-Австралия.

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