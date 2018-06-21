Дания - Австралия: Единак сравнял счет с пенальти, назначенного после использования ВАР

Капитан сборной Австралии Миле Единак на 38-й минуте матча второго тура группового турнира чемпионата мира-2018 против Дании сравнял счет - 1:1. Полузащитник реализовал пенальти, назначенный после использования системы видеопомощи арбитрам (ВАР). Испанский судья Антонио Матеу Лаос после просмотра повтора увидел, что нападающий датчан Юссуф Поульсен сыграл рукой в своей штрафной, и показал ему желтую карточку.
#DEN 1-1 #AUS– Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 21 июня 2018 г.
Всё сначала! Поульсен сыграл рукой в штрафной, и Миле Йединак забил с пенальти - его второй гол на #ЧМ2018#DENAUS pic.twitter.com/TjtqRuezgM
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