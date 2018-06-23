Данилу и Дуглас Коста не сыграют с Сербией

Игроки сборной Бразилии Данилу и Дуглас Коста пропустят заключительный матч группового турнира чемпионата мира-2018 против Сербии, сообщает ТАСС. Данилу травмировал ягодичную мышцу на тренировке перед игрой со сборной Коста-Рики (2:0) и пропустил встречу. Дуглас Коста получил повреждение в концовке игры с костариканцами.

- Данилу и Коста не поедут с нами Москву на матч с сербами и останутся в Сочи. Здесь есть все необходимое, чтобы поправиться как можно скорее. Они пройдут курс необходимых физиотерапевтических процедур, после чего можно будет сказать, когда футболисты вернутся в состав. Мы с оптимизмом смотрим на эту ситуацию и надеемся, что игроки еще помогут сборной на чемпионате мира, - сказал врач сборной Бразилии Родригу Ласмар.

Сербия - Бразилия: чемпионат мира по футболу, 24 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 15.00 (время московское) //

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