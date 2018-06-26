16:14 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Данила Козловский: "Смешивать сборную с д**ьмом после проигрыша Уругваю, мне кажется, это не круто"

Федор СМОЛОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Федор СМОЛОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Актер Данила Козловский после поражения сборной России от Уругвая (0:3) в 3-м туре группового этапа чемпионата мира призвал поддержать команду Станислава Черчесова.

- Пост для тех, кто верит в свою сборную и не льет тонну **вна при первом же проигрыше, как будто только этого и ждали, - написал в Инстаграме Козловский. -  Да, мы проиграли.

Да, уругвайская сборная сильнее Египта и Саудовской Аравии и возможно, первый серьезный соперник, с которым мы сталкиваемся на этом чемпионате. Но на таком турнире, как чемпионат мира нет простых соперников.

Любая слабая команда способна удивлять, равно как и любой гранд может разочаровать целую нацию. И какой бы вчера не был результат, я буду болеть за свою сборную в 1/8.

Куда мы кстати вышли впервые в своей новейшей истории. Буду. Другой команды у меня нет. Я вижу как пацаны пашут на поле и стараются создавать. Я вижу, как они хотят играть и выигрывать. Я вижу, как они бьются.

На критику, если она конструктивная и ставит перед собой задачу разобраться, имеет право каждый. Но смешивать национальную сборную с д**рьмом после проигрыша Уругваю, мне кажется, это не круто.

Куда круче после вчерашнего матча объединиться и дать им понять, что мы с ними, что вместе мы способны удивить себя и весь мир. Мы все вместе, одна команда на нашем чемпионате мира. Ведь другой на нашем веку может и не повториться. А вот шанс гордиться и сходить с ума от счастья, у нас по прежнему есть.

Разгром среди ясного неба. Что же будет в плей-офф? //
Россия сама отдала Уругваю первое место //
ЧМ-2018: турнирное положение - здесь, календарь матчей и расписание по городам - здесь 

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Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/BkfNh6nBr6g/?hl=ru&taken-by=danilakozlovsky

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