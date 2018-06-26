Данила Козловский: "Смешивать сборную с д**ьмом после проигрыша Уругваю, мне кажется, это не круто"

Актер Данила Козловский после поражения сборной России от Уругвая (0:3) в 3-м туре группового этапа чемпионата мира призвал поддержать команду Станислава Черчесова.



- Пост для тех, кто верит в свою сборную и не льет тонну **вна при первом же проигрыше, как будто только этого и ждали, - написал в Инстаграме Козловский. - Да, мы проиграли.



Да, уругвайская сборная сильнее Египта и Саудовской Аравии и возможно, первый серьезный соперник, с которым мы сталкиваемся на этом чемпионате. Но на таком турнире, как чемпионат мира нет простых соперников.



Любая слабая команда способна удивлять, равно как и любой гранд может разочаровать целую нацию. И какой бы вчера не был результат, я буду болеть за свою сборную в 1/8.



Куда мы кстати вышли впервые в своей новейшей истории. Буду. Другой команды у меня нет. Я вижу как пацаны пашут на поле и стараются создавать. Я вижу, как они хотят играть и выигрывать. Я вижу, как они бьются.



На критику, если она конструктивная и ставит перед собой задачу разобраться, имеет право каждый. Но смешивать национальную сборную с д**рьмом после проигрыша Уругваю, мне кажется, это не круто.



Куда круче после вчерашнего матча объединиться и дать им понять, что мы с ними, что вместе мы способны удивить себя и весь мир. Мы все вместе, одна команда на нашем чемпионате мира. Ведь другой на нашем веку может и не повториться. А вот шанс гордиться и сходить с ума от счастья, у нас по прежнему есть.

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