Данила Козловский: "Незабитый пенальти - не повод обрушить все желчь и злость на Смолова"

Актер Данила Козловский поддержал форварда сборной России Федора Смолова, не забившего первый послематчевый пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

- Федор Смолов, игрок, без которого невозможно представить нашу команду, а значит и все, что сейчас происходит, - написал в Инстаграме Козловский. - Незабитый пенальти, это не повод обрушить все желчь и злость, нет.

Это повод поддержать и дать понять, что сейчас, возможно в самый трудный момент в его карьере, мы с ним. Мы все вместе. Мы уже выиграли этот чемпионат мира.



Посмотрите, что происходит вокруг. Что происходит с нами. Как нам это идет. Вот уж действительно, где медали не важны. Этот чемпионат научил нас многому.



И учит возможно главному. Любить в независимости не от чего. Любить, верить, поддерживать. Спасибо моей команде за это! Федор, часть этой команды и другой у меня нет!

Смолов: "И вчера и сегодня вам есть, что сказать в мой адрес. Я бы испытывал то же самое" //

Смолова можно поддержать. Но называйте вещи своими именами //

Смолов не привык биться за результат. Надо что-то менять