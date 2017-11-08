Даниэле Де Росси: "Не хотел бы играть против Ибрагимовича, даже если ему 40 лет и у него перелом ноги"

Полузащитник сборной Италии Даниеле Де Росси в преддверии стыковых матчей отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против Швеции порадовался, что нападающий Златан Ибрагимович завершил выступления за национальную команду. По мнению хавбека, этот факт является преимуществом для любого соперника.

- Сейчас у Швеции нет Ибрагимовича. Этот факт - преимущество для любого соперника, - цитирует Football Italia Де Росси. - Я не хотел бы играть против Златана, даже если ему будет 40 лет и у него будет перелом ноги. Это может стать нашим преимуществом. Определенно, для нас хорошо, что его нет.

Но есть другие шведсие игроки - они не неизвестные футболисты. Мы их знаем. Некоторые выступают в Италии, другие - в других важных европейских лигах.

Напомним, Италия и Швеция разыграют одну из четырех путевок на чемпионат мира в стыковых матчах. Первая игра состоится 10 ноября в Швеции, ответная - 13 ноября в Италии.