08:47 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Даниель Субашич: "Я почувствовал боль, но попросил тренера оставить меня"


Вратарь сборной Хорватии  Даниель Субашич считает, что его команда заслуженно вышла в полуфинал ЧМ-2018. В четвертьфинале хорваты в серии послематчевых пенальти обыграли Россию.

– Во втором тайме я почувствовал небольшую боль, но не хотел, чтобы меня заменили. Попросил тренера оставить меня, – цитирует AFP Субашича. – Пенальти – это часть игры. Но тут важен опыт. Мы заслужили эту победу. Теперь цель состоит в том, чтобы выступить лучше, чем в 1998 году. Было бы даже здорово сыграть в финале с Францией. У нас есть четыре дня, чтобы подготовиться к матчу с Англией. Это будет сложный матч. Но так и должно быть в полуфинале чемпионата мира.

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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