Даниель Субашич: "Россия играет дома, и полные трибуны будут давить на нас"

Вратарь сборной Хорватии Даниель Субашич отметил сильные стороны команды России, в числе которых назвал контратаки, командную игру и поддержку болельщиков. Хорватам предстоит встретиться с россиянами в матче 1/4 финала чемпионата мира 7 июля в Сочи.

- Сборная России - непростой соперник, у них хорошая команда с качественными игроками. Они играют дома и, конечно, полные трибуны будут давить на нас, - приводит ТАСС слова Субашича. - Наверняка российская команда сыграет от обороны, это будет тяжелый матч. Однако я надеюсь, что нам удастся победить в этой игре. Кого бы выделил из россиян? Я не люблю говорить о личностях, к тому же сборная России в целом показала отличное выступление на чемпионате мира. Они очень опасны в контратаках и сильны командной игрой, поэтому я не хотел бы говорить о ком-то индивидуально.

Напомним, в своих матчах 1/8 финала хорваты переиграли Данию (1:1, по пен. 3:2), а россияне – Испанию (1:1, по пен. 4:3)

Россия - Хорватия: текстовая трансляция 7 июля в 21.00 по московскому времени. Сочи