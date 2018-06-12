Даниэль Субашич: "Может быть, Хорватия никогда не повторит бронзовый успех ЧМ-1998"

Вратарь сборной Хорватии Даниэль Субашич на пресс-конференции перед открытой тренировкой признался, что готов сыграть в стартовом матче чемпионата мира-2018​ с Нигерией, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Для меня очень важно быть здесь, – начал Субашич. – Я десять лет был вторым или третьим вратарем, но сейчас я номер один и очень жду игры с Нигерией. Сейчас для нас самое важное – победить в первом матче. Если получится, то дальше будет легче.

– У вас была травма. Каково ваше состояние сейчас?

– Я в порядке и готов сыграть.

– В 1998 году Хорватия выиграла бронзу чемпионата мира, но с тех пор у нее сплошные неудачи. Не считаете ли вы будущий турнир последним шансом выиграть медали для этого поколения?

– Да, это один из последних шансов. Та бронза – одно из лучших достижений в истории Хорватии. Быть может, никто его не повторит.​

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