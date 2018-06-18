Даниэль Колиндрес: "Игроки Коста-Рики понимают, что от них ждут более атакующей игры"

Полузащитник Коста-Рики Даниэль Колиндрес подчеркнул: игроки национальной команды понимают, что от них ждут более атакующей игры на чемпионате мира в России. В воскресенье костариканцы со счетом 0:1 проиграли сборной Сербии в матче первого тура группового этапа.

- Сейчас для нас важно не потерять уверенность в себе, ведь мы провели неплохой матч вчера, но это не дало никакого результата, - цитирует ТАСС Колиндреса. - Возможно, в следующем матче с бразильцами нам будет проще, так как в игре с явным фаворитом давление на нас будет меньше. Мы все понимаем, что от нас ждут более атакующего футбола.

Матч второго тура группового этапа между сборными Коста- Рики и Бразилии пройдет 22 июня в Санкт-Петербурге.

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Сборная России на чемпионате мира по футболу