Даниэль Карвахаль: "Если болельщики освистают Пике, они освистают всех нас"

Защитник сборной Испании и "Реала" Даниэль Карвахаль призвал болельщиков, которые посетят матч национальной команды против Италии, не освистывать его партнера Жерара Пике, который играет за "Барселону". Матч состоится в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2018 года на домашнем стадионе "королевского клуба" "Сантьяго Бернабеу".

– Хотел бы попросить болельщиков не освистывать Пике, – цитирует AS Карвахаля. – Если "Бернабеу" освистает его, или любого другого игрока сборной, значит освистает нас всех. Однако, не думаю, что это повлияет на игру Пике.

Отметим, что ранее с аналогичным призывом выступил другой игрок обороны "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос.

Матч Испания – Италия пройдет 2 сентября, начало игры – 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.