Дани Карвахаль: "В игре с Италией я и Пике наденем одинаковые футболки и будем биться за одну команду"

Защитник "Реала" и сборной Испании Дани Карвахаль в преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Италии вновь призвал болельщиков не освистывать защитника "Барселоны" Жерара Пике. Поклонники "Красной фурии" в последнее время регулярно освистывают каталонца, который, по их мнению, накаляет обстановку в сборной своим провокационным поведением. Матч Испания – Италия состоится на стадионе "Реала" – "Сантьяго Бернабеу".

– В предстоящей встрече я и Пике наденем на себя одинаковые футболки и будем биться за одну команду, – цитирует Marca Карвахаля. – Нам нужна поддержка болельщиков, чтобы обыграть Италию. Нужны люди, которые помогут нам победить.

Трансляция матча Испания - Италия