Дани Алвес пропустит ЧМ-2018 из-за травмы

Защитник "ПСЖ" и сборной Бразилии Дани Алвес не успеет восстановиться к чемпионату мира-2018, сообщает пресс-служба Конфедерации футбола Бразилии (CBF). Игрок повредил связки колена в финале Кубка Франции с "Ле-Эрбье" (2:0).



В текущем сезоне Алвес провел за "ПСЖ" 41 матч во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 10 голевых передач.



Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Бразилии на групповом этапе сыграет со сборными Швейцарии, Коста-Рики и Сербии.