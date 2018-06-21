"Дальний родственник?" Лазарев - о "братишке" Месси

Российский певец и актер Сергей Лазарев пожелал нападающему Аргентины Лионелю Месси удачи в матче чемпионата мира с Хорватией. Встреча аргентинцев и хорватов началась в 21.00 по московскому времени.

Лазарев заявил, что многие люди считают: он и Месси похожи внешне. Именно поэтому певец решил поддержать своего "брата".

- Меня засыпали сообщениями о том, что мы похожи с Месси! - написал в своем Инстаграме Лазарев. - Особенно сейчас в период чемпионата мира по футболу. Ну, не знаю. Что, правда, похожи? Может, он мой звездный дальний родственник? Ну, удачи тебе сегодня, братишка Лео Месси!

"СЭ" ведет текстовую трансляцию Аргентина - Хорватия. После первого тайма счет не открыт.