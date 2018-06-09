Далер Кузяев: "В предыдущих двух матчах мало били, сегодня как раз работали над этим"

Полузащитник "Зенита" и сборной России Далер Кузяев после открытой тренировки национальной команды отметил, что задача национальной команды - выйти из группы на чемпионате мира. По его словам, сборная работает над всеми компонентами игры.

- Как исправлять проблемы в центральной зоне полузащиты? Потихонечку справляемся, работаем над этим компонентом, - отметил Кузяев. - И не только над этой зоной, но и в обороне, нападении, над всеми компонентами игры.

- Дети ждут, что в финале Россия сыграет с Германией или Бразилией. Вы готовы к этому. Или это перебор?

- Будет очень сложно, так как у России нет опыта выступлений на таких больших турнирах. Для начала нужно выйти из группы, а уже потом решать глобальные задачи.

- Вратарская - самая сильная линия сборной, или в атаке тоже все хорошо?

- Согласен с тем, что вратарская линия у нас очень сильная, но и нападение не слабее. Просто необходимо поработать над этим, у нас хорошие исполнители. Надо создавать больше моментов. В предыдущих двух матчах мы мало били, сегодня как раз работали над этим. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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