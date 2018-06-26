Далер Кузяев: "У испанцев техника и контроль мяча – на высоком уровне"

Полузащитник сборной России Далер Кузяев в беседе с журналистами поделился мнением о сопернике по 1/8 финала чемпионата мира-2018 – сборной Испании.
– Испанцы любят владеть мячом, – заявил Кузяев. – Их контроль и техника – на высоком уровне. Пока мы не разбирали соперника, на днях изучим.
– Видели матчи сборной Испании?
– Мне очень понравилась их игра с Португалией в короткий пас. Тот матч считаю одним из самых ярких на чемпионате мира. Очень достойно. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Матч Испания - Россия состоится в Москве на стадионе "Лужники" 1 июля.
Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 17.00 (время московское) //
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