18:15 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Далер Кузяев: "У испанцев техника и контроль мяча – на высоком уровне"


Полузащитник сборной России Далер Кузяев в беседе с журналистами поделился мнением о сопернике по 1/8 финала чемпионата мира-2018сборной Испании.

– Испанцы любят владеть мячом, – заявил Кузяев. – Их контроль и техника – на высоком уровне. Пока мы не разбирали соперника, на днях изучим.

– Видели матчи сборной Испании?

– Мне очень понравилась их игра с Португалией в короткий пас. Тот матч считаю одним из самых ярких на чемпионате мира. Очень достойно. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Матч Испания - Россия состоится в Москве на стадионе "Лужники" 1 июля.

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 17.00 (время московское) //
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