Далер Кузяев: "Соперник оставлял слишком много свободных зон"

Полузащитник сборной России Далер Кузяев отметил слабую игру в обороне соперника по стартовой игре чемпионата мира команды Саудовской Аравии (5:0).

- Соперник все-таки, считаю был непростым, но оставлял очень много зон в обороне, и мы этим воспользовались, - сказал Кузяев. - Установка на игру? Не буду пересказывать. Если вкратце - достойно выступить и победить. Мы изучали соперника, знали, что он редко выносит мяч вперед, а старается его сохранить, играть в мелкий пас. Это мы и увидели.

- Почему так спокойны? Все-таки - 5:0 на чемпионате мира! Где эмоции?

- Эмоции будут после того, как закончится групповой этап. Впереди два важнейших матча, нужно к ним готовиться. (Михаил ГОНЧАРОВ)