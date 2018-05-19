Далер Кузяев: "Слышал, что Смолов и Головин хотят уехать в Европу"

Полузащитник сборной России и "Зенита" Далер Кузяев согласился со мнением, что предстоящий чемпионат мира - возможность для многих игроков национальной команды уехать в зарубежные лиги.

- Согласны, что предстоящий турнир - возможность для многих ребят проявить себя, чтобы уехать в Европу?

- Так и есть. И если будут предложения, то их стоит рассмотреть и, возможно, принять. Потому что ведущие чемпионаты объективно сильнее нашего.

- К кому из россиян это относится в первую очередь?

- Слышал, что хотят уехать Смолов, Головин. Может, еще кто-то себя проявит.

- Вы, например...

- Я рад быть игроком "Зенита", но если предложение поступит, то я и мой клуб его рассмотрим. (Филипп ПАПЕНКОВ, Арман МКРТЧЯН)