Далер Кузяев: "Оценивать сборную надо не по одному матчу, а по трем"

Полузащитник сборной России Далер Кузяев в эфире "Матч ТВ" заявил, что уровень команды нужно оценивать не по одной игре с Уругваем (0:3), а по трем матчам в группе.

- У нас не получалась комбинационная игра, хотя в начале матча был очень опасный момент, где Денис Черышев не смог поразить ворота. Я думаю, забей мы в этом моменте, игра могла бы сложиться по-другому, - сказал 25-летний полузащитник. - Оценивать игру сборной нужно не по одному конкретному матчу, а по трем, которые мы провели в группе. Задача минимум выполнена, мы вышли в 1/8. Сейчас будем анализировать эту игру и? надеюсь? в следующей игре сделаем работу над ошибками.

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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