Далер Кузяев: "Ключевой момент - пенальти Дзюбы"

Полузащитник сборной России Далер Кузяев уверен, что последнее слово команда еще не сказала. Сегодня россияне в матче 1/8 финала чемпионата мира переиграли Испанию (1:1, по пен. 4:3) и вышли в четвертьфинал турнира.

- Миссия выполнена?

- Не думаем об этом! Выступить на чемпионате мира - уникальная возможность. Используем шанс максимально!

- Были готовы сыграть вместо Газинского?

- На установке сказали, но был готов, наигрывали различные варианты. Как и схему с пятью защитниками.

- В первом тайме отвечали испанцам часто, во втором и дальше - сидели в обороне. Понимали, что так будет?

- Понимали. У Испании с любым соперником больше процент владения мячом. Ждали своего шанса. Самое главное, что не опустили руки после пропущенного мяча и показали характер, сравняв счет. Хотя лично у меня в середине второго тайма кончились силы и играл на морально-волевых! Ключевой момент матча? Забитый пенальти Артема Дзюбы! Фантастика. Но мы двигаемся дальше. К 7 июля подойдем во всеоружии! (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

7 июля в Сочи россияне сыграют с победителем пары Хорватия - Дания, которые играют в эту минуту. "СЭ" ведет текстовую трансляцию встречи.