14:31 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Далер Кузяев: "Думаю, у болельщиков сборной России останутся положительные эмоции после ЧМ-2018"

1

Полузащитник "Зенита" и сборной России Далер Кузяев после открытой тренировки национальной команды отметил, что подобные практические занятия помогают раскрепоститься. По его словам, у болельщиков останутся положительные эмоции после чемпионата мира

– Тренировка перед зрителями раскрепостила вас, помогла избавиться от негатива?

– Возможно. Я не ожидал, что столько народу придет на открытую тренировку. Хорошо, что организуют подобные мероприятия. Это придает эмоций и сил. Это большой плюс для нас.

– Что вы думаете по поводу выбеживших на поле детей?

– Я поддерживаю такие вещи. Это маленькие дети. Нужно их поддерживать, помогать. Для них это хорошие воспоминания.

– Какие воспоминания останутся у болельщиков после чемпионата мира?

– Думаю, только положительные. Мы сделаем все возможное, чтобы порадовать наших болельщиков. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Как попасть на чемпионат мира по футболу //
Сборная России на чемпионате мира по футболу //
Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи

Опрос

Какое место сборная России займет в группе на домашнем чемпионате мира-2018?
голосовать
1
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
Материалы других СМИ


СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!