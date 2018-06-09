Далер Кузяев: "Думаю, у болельщиков сборной России останутся положительные эмоции после ЧМ-2018"

Полузащитник "Зенита" и сборной России Далер Кузяев после открытой тренировки национальной команды отметил, что подобные практические занятия помогают раскрепоститься. По его словам, у болельщиков останутся положительные эмоции после чемпионата мира.

– Тренировка перед зрителями раскрепостила вас, помогла избавиться от негатива?

– Возможно. Я не ожидал, что столько народу придет на открытую тренировку. Хорошо, что организуют подобные мероприятия. Это придает эмоций и сил. Это большой плюс для нас.

– Что вы думаете по поводу выбеживших на поле детей?

– Я поддерживаю такие вещи. Это маленькие дети. Нужно их поддерживать, помогать. Для них это хорошие воспоминания.

– Какие воспоминания останутся у болельщиков после чемпионата мира?

– Думаю, только положительные. Мы сделаем все возможное, чтобы порадовать наших болельщиков. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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