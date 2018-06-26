Далер Кузяев: "Болельщики компенсируют поддержкой опыта в плей-офф ЧМ"

Полузащитник сборной России Далер Кузяев поделился с журналистами ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ-2018 с Испанией.

- Наши болельщики, скорее всего, компенсируют отсутствие опыта в плей-офф чемпионата мира потрясающей поддержкой, - уверен Кузяев. - Если они будут гнать нас вперед с Испанией, как в первой игре, это станет большим плюсом для нас.

Российская сборная сыграет матч 1/8 финала чемпионата мира с испанцами 1 июля в Лужниках. Матч начнется в 17.00 по московскому времени. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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