Далер Кузяев: "Болельщики компенсируют поддержкой опыта в плей-офф ЧМ"

Полузащитник сборной России Далер Кузяев поделился с журналистами ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ-2018 с Испанией.
- Наши болельщики, скорее всего, компенсируют отсутствие опыта в плей-офф чемпионата мира потрясающей поддержкой, - уверен Кузяев. - Если они будут гнать нас вперед с Испанией, как в первой игре, это станет большим плюсом для нас.
Российская сборная сыграет матч 1/8 финала чемпионата мира с испанцами 1 июля в Лужниках. Матч начнется в 17.00 по московскому времени. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/