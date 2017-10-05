Цыганков не поможет Украине в матче против Косово

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков не примет участия в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против Косово, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины. У 19-летнего игрока диагностировано воспаление приводящей мышцы. Он покинул расположение сборной для проведения курса терапии.

Отмечается, что Цыганков может присоединиться к национальной команде перед встречей с Хорватией, которая пройдет 9 октября.

Матч Косово – Украина состоится завтра, 6 октября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.