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10:43 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Цыганков не поможет Украине в матче против Косово


Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков не примет участия в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против Косово, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины. У 19-летнего игрока диагностировано воспаление приводящей мышцы. Он покинул расположение сборной для проведения курса терапии.

Отмечается, что Цыганков может присоединиться к национальной команде перед встречей с Хорватией, которая пройдет 9 октября.

Матч Косово – Украина состоится завтра, 6 октября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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