Цубер - в стартовом составе Швейцарии на матч с Северной Ирландией

Стали известны составы Северной Ирландии и Швейцарии на первый стыковой матч за право участия в чемпионате мира-2018. С первых минут на поле появится бывший хавбек армейцев Стивен Цубер.

Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

Северная Ирландия: Макговерн – Маклафлин, Маколи, Дж. Эванс, Брант – К. Эванс, Дэйвис, Норвуд, Магеннис, Даллас – Лафферти.

Запасные - Маннус, Кэрролл, Ходсон, Макнэйр, Хьюз, Макардл, Фергюсон, Дж. Джонс, Лунд, Уорл, Сэвилл, Вашингтон.

Швейцария: Зоммер – Лихтштайнер, Шер, Аканджи, Родригес – Джака, Закария – Шачири, Джемаили, Цубер – Сеферович.

Запасные - Хитц, Бюрки, Лакура, Эльведи, Ланг, Фройлер, Фернандес, Желсон Фернандеш, Фрай, Эмболо, Мехмеди, Гавранович.

Матч Северная Ирландия - Швейцария начнется в 22.45 по московскому времени, "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.