Цубер - в "основе" Швейцарии на матч с Северной Ирландией

Тренерские штабы сборных Швейцарии и Северной Ирландии определились со стартовыми составами на ответный стыковой матч за право сыграть на чемпионате мира 2018 года. В составе хозяев на поле с первых минут выйдет бывший полузащитник ЦСКА Стивен Цубер.

Напомним, первая встреча завершилась победой швейцарцев со счетом 1:0.

Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

Швейцария: Зоммер - Лихтштайнер, Аканджи, Шер, Родригес - Шачири, Г. Джака, Закария, Джемаили, Цубер - Сеферович.

Запасные - Хитц, Бюрки, Лакруа, Эльведи, Ланг, Фройлер, Бехрами, Фернандеш, Фернандес, Эмболо, Мехмеди, Гавранович.

Северная Ирландия: Макговерн - Брант, Маколи, Эванс, Хьюз - Даллас, Норвуд, Дэйвис, Сэвилл, Уорд - Вашингтон.

Запасные - Маннус, Кэрролл, Маклафлин, Ходсон, Макнэйр, Макардл, Фергюсон, Джонс, Пэйтон, Лунд, Магеннис, Лафферти.

Матч Швейцария - Северная Ирландия начнется в 20.00 по московскому времени, "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.