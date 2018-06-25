Cуарес – второй бомбардир сборной Уругвая на ЧМ

Луис Суарес забил мяч в матче против сборной России и забил седьмой гол на чемпионатах мира.



Форвард "Барселоны" вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сборной Уругвая на чемпионатах мира, обойдя Диего Форлана. От рекордсмена – Оскара Мигеса – Суарес отстает всего на один мяч. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лучшие бомбардиры сборной Уругвая на чемпионатах мира

Игрок Турниры Матчи Голы Оскар МИГЕС 1950, 1954 7 8 Луис СУАРЕС 2010, 2014, 2018 11 7 Диего ФОРЛАН 2002, 2010, 2014 10 6 Педро СЕА 1930 4 5 Хуан Альберто СКЬЯФФИНО 1950, 1954 9 5

Уругвай – Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)