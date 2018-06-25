Cуарес – второй бомбардир сборной Уругвая на ЧМ

Луис Суарес забил мяч в матче против сборной России и забил седьмой гол на чемпионатах мира.
Форвард "Барселоны" вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сборной Уругвая на чемпионатах мира, обойдя Диего Форлана. От рекордсмена – Оскара Мигеса – Суарес отстает всего на один мяч. (Кирилл БУРДАКОВ)
Лучшие бомбардиры сборной Уругвая на чемпионатах мира
|
Игрок
|
Турниры
|
Матчи
|
Голы
|
Оскар МИГЕС
|
1950, 1954
|
7
|
8
|
Луис СУАРЕС
|
2010, 2014, 2018
|
11
|
7
|
Диего ФОРЛАН
|
2002, 2010, 2014
|
10
|
6
|
Педро СЕА
|
1930
|
4
|
5
|
Хуан Альберто СКЬЯФФИНО
|
1950, 1954
|
9
|
5
Уругвай – Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)