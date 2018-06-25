17:27 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Cуарес – второй бомбардир сборной Уругвая на ЧМ


Луис Суарес забил мяч в матче против сборной России и забил седьмой гол на чемпионатах мира.

Форвард "Барселоны" вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сборной Уругвая на чемпионатах мира, обойдя Диего Форлана. От рекордсмена – Оскара Мигеса – Суарес отстает всего на один мяч. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лучшие бомбардиры сборной Уругвая на чемпионатах мира

Игрок

Турниры

Матчи

Голы

Оскар МИГЕС

1950, 1954

7

8

Луис СУАРЕС

2010, 2014, 2018

11

7

Диего ФОРЛАН

2002, 2010, 2014

10

6

Педро СЕА

1930

4

5

Хуан Альберто СКЬЯФФИНО

1950, 1954

9

5

Уругвай – Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)  

Уругвай - Россия

 

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