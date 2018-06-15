ЦСКА: Головин - лучший игрок матча Россия – Саудовская Аравия?

Пресс-служба ЦСКА в своем Твиттере назвала полузащитника Александра Головина лучшим игроком первого матча чемпионата мира Россия – Саудовская Аравия (5:0). Хавбек армейцев забил красивый гол со штрафного, сделал две голевые передачи, а также поучаствовал в четырех голевых атаках.

– Лучший игрок матча Россия – Саудовская Аравия?, – задается вопросом пресс-служба ЦСКА, прикрепив фотографию Головина.

Напомним, что по версии BBC Головин только замкнул тройку лучших игроков встречи, уступив Денису Черышеву и Артему Дзюбе.

Во втором матче на ЧМ-2018 российская команда сыграет против Египта – во вторник, 19 июня, в Санкт-Петербурге.

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