ЦСКА: Головин - лучший игрок матча Россия – Саудовская Аравия?

Пресс-служба ЦСКА в своем Твиттере назвала полузащитника Александра Головина лучшим игроком первого матча чемпионата мира Россия – Саудовская Аравия (5:0). Хавбек армейцев забил красивый гол со штрафного, сделал две голевые передачи, а также поучаствовал в четырех голевых атаках.
– Лучший игрок матча Россия – Саудовская Аравия?, – задается вопросом пресс-служба ЦСКА, прикрепив фотографию Головина.
Напомним, что по версии BBC Головин только замкнул тройку лучших игроков встречи, уступив Денису Черышеву и Артему Дзюбе.
Во втором матче на ЧМ-2018 российская команда сыграет против Египта – во вторник, 19 июня, в Санкт-Петербурге.
Чемпионат мира по футболу-2018: Все о сборной России
Лучший игрок матча #RUSKSA? 😉#Головин #ЧМ2018 pic.twitter.com/7YVNNB5h7N– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 15 июня 2018 г.