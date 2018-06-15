Corriere della Sera - о Головине: "Если он продолжит так играть, то его стоимость возрастет"

Полузащитник ЦСКА Александр Головин является главным талантом сборной России, считает итальянское издание Corriere della Sera. Игра 22-летнего хавбека в стартовом матче чемпионата мира-2018 свидетельствует о том, что его трансферная стоимость может резко возрасти.

- Головин поучаствовал в четырех из пяти голов, отдавал великолепные передачи и прекрасно открывался, добив сборную Саудовской Аравии ударом со штрафного, - пишет Corriere della Sera. - ЦСКА просит 25 миллионов евро за этого игрока, однако если он продолжит действовать в том же духе, то цена на него увеличится.

Напомним, ранее зарубежные СМИ сообщали, что Головин близок к переходу в "Ювентус".

В стартовом матче чемпионата мира-2018 сборная России разгромила Саудовскую Аравию (5:0).

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Сборная России на чемпионате мира по футболу