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Cлуцкий о Головине: "Саша совсем не мог общаться. В конце концов удалось добиться сдвигов"

Александр ГОЛОВИН и Леонид СЛУЦКИЙ. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Александр ГОЛОВИН и Леонид СЛУЦКИЙ. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал, как помог полузащитнику Александру Головину преодолеть коммуникационную проблему. Игрок дебютировал в ЦСКА в сентябре 2014 года, когда командой руководил Слуцкий. 

- Саша очень скромный, молодой человек. Я очень боялся, что коммуникационная проблема не позволит ему встать в один ряд с большими игроками, - сказал Слуцкий в фильме "Быть в игре" на телеканале "Россия 1". - Он совсем не мог общаться, все время стеснялся, что скажет какую-то глупость. 

Я заставлял его активно размышлять над процессами, которые с ним происходят. После каждого общения он должен был подвести итог и в конце концов мне удалось добиться очень больших сдвигов. 

Он стал общаться, пытаться брать игру на себя, делать результат. Сейчас он игрок, у которого нет слабых мест.

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