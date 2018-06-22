Cлуцкий о Головине: "Саша совсем не мог общаться. В конце концов удалось добиться сдвигов"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал, как помог полузащитнику Александру Головину преодолеть коммуникационную проблему. Игрок дебютировал в ЦСКА в сентябре 2014 года, когда командой руководил Слуцкий.



- Саша очень скромный, молодой человек. Я очень боялся, что коммуникационная проблема не позволит ему встать в один ряд с большими игроками, - сказал Слуцкий в фильме "Быть в игре" на телеканале "Россия 1". - Он совсем не мог общаться, все время стеснялся, что скажет какую-то глупость.



Я заставлял его активно размышлять над процессами, которые с ним происходят. После каждого общения он должен был подвести итог и в конце концов мне удалось добиться очень больших сдвигов.



Он стал общаться, пытаться брать игру на себя, делать результат. Сейчас он игрок, у которого нет слабых мест.

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