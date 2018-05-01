CIES Football Observatory: ЧМ-2018 выиграет Испания

Исследовательская компания CIES Football Observatory попыталась предсказать победителя предстоящего в России чемпионата мира-2018. Специалисты рассчитали индекс эффективности каждой сборной. Он основан на количестве игр каждого футболиста в сезоне-2017/18, а также уровне клуба, за который они выступают.

Рейтинг возглавила сборная Испании, футболисты которой сыграли 81,1 % матчей текущего сезона. Также "красная фурия" заняла первое место по спортивному уровню клубов, за которые выступают ее футболисты – 1,37. Бразилия стала второй (78 %, 1,27), Франция – третьей (69 %, 1,35), а Германия – четвертой (73 %, 1,25).

Сборная России заняла 14-е место. Ее показатели – 72 % и 0,78.