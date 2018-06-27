"Чудо по-русски". В Аргентине читают "СЭ"

Аргентинский портал Ole опубликовал материал, посвященный публикациям "СЭ" о матче чемпионата мира между сборными Нигерии и Аргентины (1:2). Текст под заголовком: "Как сказать по-русски "чудо"?" демонстрирует, как много внимания было уделено игре "альбиселесте" и ее выходу в 1/8 финала.

Южноамериканское издание отмечает – в России рады тому, что Лионель Месси и его команда продолжат выступать в России. Также приводится тройку лучших аргентинских игроков, в которую помимо капитана команды вошли автор победного гола Маркос Рохо и вратарь Франко Армани. Они получили оценки 6,5. Остальные аргентинцы были отмечены оценками в разбросе от 5,5 до 6 баллов.

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