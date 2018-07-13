Что Смолов сказал партнерам по сборной после матча с Хорватией. Рассказывает Юрий Жирков

34-летний защитник Юрий Жирков, завершивший карьеру в сборной России, в интервью "СЭ" поведал о том, что Федор Смолов сказал своим партнерам в раздевалке после нереализованного послематчевого пенальти в четвертьфинале чемпионата мира с Хорватией (2:2, 3:4 по пенальти).

– Смолов извинился перед командой после незабитого Хорватии пенальти и проигранной серии?

– Да. В раздевалке Федя извинился перед командой, нашел нужные слова. Помню, сказал еще, что он благодаря команде попал в четвертьфинал, а команда из-за него не попала в полуфинал. Мы все поддержали человека, такое с каждым может случиться. Проигрывает не один игрок, а команда. В конце концов, он не побоялся ни с испанцами, ни с хорватами первым пойти к точке.

– Первый пенальти действительно влияет на настроение остальных бьющих?

– Думаю, да. (Игорь РАБИНЕР)

Полная версия интервью Юрия Жиркова - здесь

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