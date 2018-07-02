19:05 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Что случилось с Неймаром - симуляция или фол?

Бразилия - МЕКСИКА. Фото "СЭ" Бразилия - МЕКСИКА. Фото "СЭ" Бразилия - МЕКСИКА. Фото "СЭ" Бразилия - МЕКСИКА. Фото "СЭ" Бразилия - МЕКСИКА. Фото "СЭ" Бразилия - МЕКСИКА. Фото "СЭ" Бразилия - МЕКСИКА. Фото "СЭ" Бразилия - МЕКСИКА. Фото "СЭ" Бразилия - МЕКСИКА. Фото "СЭ" Бразилия - МЕКСИКА. Фото "СЭ" Бразилия - МЕКСИКА. Фото "СЭ"
Бразилия - МЕКСИКА. Фото "СЭ"

На 71-й минуте матча 1/8 финала чемпионата мира Бразилия - Мексика после единоборства Мигеля Лаюна и Неймара, случившегося за пределами поля, бразилец неожиданно начал кататься по газону, всем своим видом показывая, что испытывает сильную боль. Что произошло в том эпизоде?

На одном из повторов крупным планом видно, что мексиканец, забирая мяч у лежавшего бразильца, наступил ему на правую ногу - чуть выше голеностопа. Возможно, у Неймара возник болевой шок - он тут же схватился за ногу. Итальянский арбитр Джанлука Рокки после консультаций с видеоассистентом никаких дисциплинарных санкций применять не стал. (Александр БОБРОВ)

Бразилия - Мексика

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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