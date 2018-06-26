Что сказал игрок сборной Ирана, после чего Роналду не забил пенальти?

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в матче чемпионата мира-2018 против Ирана не смог реализовать пенальти на 53-й минуте. Встреча завершилась вничью (1:1), которая позволила португальцам выйти в плей-офф со второго места в группе В.

Перед тем, как Роналду исполнил удар, к нему подошел иранский полузащитник Алиреза Джаханбахш и что-то сказал в адрес соперника. Для того, чтобы фраза не попала в объектив телекамер, иранец прикрыл рот рукой. Возможно, именно это сбило Роналду при исполнении 11-метрового.

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